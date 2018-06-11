12 bin 300 öğrenci SGM’ye misafir oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminde 134 farklı okuldan 12 bin 300 öğrenciyi misafir etti. Öğretmenleriyle birlikte yıl boyunca SGM’yi ziyaret eden öğrenciler renkli görüntüler oluştururken; minik öğrenciler unutmayacakları çeşitli atölye deneyimleri yaşayarak eğlenerek öğrenmemin ayrıcalığına vardılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezleri olarak her ay yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yaptık. Sosyal Gelişim Merkezlerimiz 2017- 2018 eğitim öğretim döneminde Misafir Okul Etkinlikleri Projesi kapsamında 134 farklı okuldan 12 bin 300 öğrenciyi ağırladı. İlimizin farklı okullarından gelen öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezlerini ziyaret ederek Tasarım, Akıl Oyunları, Mutfak Atölyesi, Drama derslerine katıldılar, arkadaşları ile birlikte farklı etkinlikler yapmanın keyfini yaşadılar, eğlenirken öğrendiler. Misafir Okul Etkinlikleri Projesini yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.