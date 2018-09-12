12 binin üzerinde ziyaretçi beklenen festival öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi

Ortalama 150 katılımcı firma ve 12 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde Sapanca ilçesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başta olmak üzere, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi'nin İmtiyaz Sahibi ve Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman ile basın mensupları katılım gösterdi. Sakarya'daki üreticinin ulusal ve uluslararası rekabetteki gücünü artırmak amacıyla organize edilen festival, 26-29 Eylül tarihleri arasında Sapanca/Kırkpınar sahilinde 40 bin metrekare alanda yapılacak. Festival süresince; çalı ve ağaç grubu süs bitkisi üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofislerini içeren katılımcı profilinin yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerden müteşekkil iç Pazar tüketici odakları ile Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Irak, BAE ve Katar gibi ülkelerden dış pazar tüketici odaklarının buluşturulması hedefleniyor.

“Festival ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahibi olacak”

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festival öncesinde toplantı yapmaktayız. Valiliğimizin öncülüğünde şuana kadar bu festival için emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bir eksiklikti, bu eksikliği fark edip ortaya çıkartan Remzi beye ve öncü olan valimize teşekkür ediyorum. Turizm yolunda her geçen gün mesafe alan ve farklı sektörlerde her yönüyle farklı etkinliklere imza atıyoruz. Bu etkinlik ve projelerden bölgemize hitap edecek teleferik projesinin ihalesini ettik, Pazartesi günü sözleşmeyi imzaladık ve 1 hafta içerisinde de yer teslimi ile inşallah teleferik projesi hayata geçecektir. Bunun gibi pek çok projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. 40 bin metrekare üzerinde olan fuar ve ayrıca 10 bin metrekare otoparkıyla Sapancamıza, Sakaryamıza ve bölgemize hitap edebilecek ulusal, uluslararası fuar festival ve etkinliklere ev sahibi olabilecek Sapanca Gölü'nün hemen yanında ve yeşillik içerisinde bulunan bir destinasyona sahip yer. Bunun iyi bir şekilde değerlendirerek halkımıza ve tüm insanlığa en iyi bir şekilde hizmet edebilmek için çalışıyoruz” dedi.

“Sakarya ve Sapanca için faydalı olacak”

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, “Öncelikle bu festival için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, bu işe sıcak bakarak kısa bir süre içerisinde bu hale getirdikleri için. Bizde bunun organizasyonu ve koordinasyonunu sağladığımız için memnunuz. İnşallah her yıl devam edecek ve üretimin pazarlanması anlamında hem Türkiye hem de yakın ülkelere pazarlanması anlamında bu festival büyük iş yapacaktır diye düşünüyorum. Festivali düzenleyeceğimiz alan yalnızca bu festival süreci boyunca Sapanca ve Sakarya'ya faydalı olmayacak inşallah başka organizasyonların da yapılmasını sağlayacak bir alan. O anlamda Sapanca ve Sakarya içinde çok faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Sapanca'ya katmadeğer oluşturacak bir mekan olacak”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise, “Bize ilk fikir geldiği zaman biz hakikaten çok faydalı olacağına inandık. Çünkü Sakarya, süs bitkiciliği özellikle dış mekan süs bitkiciliği alanında Türkiye'de bir numara. Daha önce büyükşehirlerden başlamak suretiyle peyzajın önem kazandığı, halkın değer verdiği takdir ettiği ve bu sayede belediye başkanları şehirleri adeta cennete çevirdiler. Bu işin reytingi yükseldikçe belediyelerde büyük çaplı alımlar yapmaya başladılar. Ama bu alımlar maalesef yurt dışından yapılıyorlardı ve maalesef kucak dolusu döviz veriyorduk biz yurt dışına belediyeler aracılığıyla. Pazarın genişlediği ve artık iç piyasaya da önem verildiği dönemde böyle bir tanıtım faaliyeti son derece önemliydi. Bir şeyler üretebilirsiniz ama pazarlamak, satmak yerine göre üretimden de önemli. Sakarya'nın fidancıları artık ihracata da başladılar. Gittikçe rağbetin arttığı Sapanca'nın güzel bir tesise kavuşuyor olması Sapanca'ya son derece katma değer oluşturacak bir mekan olacak. Sakarya ve Sapanca için son derece güzel bir mekan olacak inşallah. 24 saat 365 gün buradan insanlar faydalanacaklar insanlar ben buna inanıyorum. Sadece fidan etkinliği değil her çeşit fuarlar, her çeşit festivaller ve kültürel etkinlikler yapılabilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.