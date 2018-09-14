12 yıl önce kırılan çay bardağına 600 bin TL ceza

12 yıl önce Sakaryaspor'da forma giyerken kulübün tesislerinde iki kişiyle tartıştığı sırada kırılan çay bardağından gelen parça ile görme kaybına uğrayan Ali Şen Kandil, Sakaryaspor aleyhine açtığı tazminat davasında mahkeme, kulübe 600 bin TL para cezası hükmetti. Kulüp Avukatı Tayfun Zeki ise yaşanan olayda futbolcunun kişileri kendi isteğiyle tesislere kabul ettiğini söyleyerek, kulübün zan altında bırakıldığını belirtti.

Sakaryaspor'a transfer olduğu 2006 yılında Rüstem Tesislerinde kırılan çay bardağından gelen parça ile görme kaybına uğrayan futbolcu Ali Şen Kandil, kulüp aleyhine açtığı davada 600 bin TL tazminat kazandı. Edinilen bilgiye göre Kandil, antrenman çıkışı yanına misafir olarak gelen iki kişiyi tanıdığını söyleyerek tesislerin içerisine aldırdı. Tesisler içerisine aldığı şahıslarla tartışma yaşayan Kandil, bir süre sonra şahıslar tarafından darp edilmeye başlandı. Arbede sırasında kırılan çay bardağının parçası ile gözünden yaralanan Kandil, hastaneye kaldırıldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kandil'in yapılan tedavisinde görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Mahkeme heyeti 600 bin TL'lik tazminat hükmetti

Meydana gelen kavga sonrası futbolcu Ali Şen Kandil, hem olaya karışan kişilerden hem de Sakaryaspor'a dava açmıştı. 2015 yılında dosya ile ilgili Yargıtay, onaylanan kararını bozarak geri gönderdi. Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesinde tekrardan görülmeye başlanan dava da, bilirkişi raporları ve dosyanın incelenmesi sonrası 2018 yılında futbolcu lehine davayı sonuçlandırdı. Mahkeme heyeti 600 bin TL'lik tazminat hükmetti. Olay hakkında açıklama yapan Sakaryaspor Avukatı Tayfun Zeki, olayın Kandil'in karıştığı bahis olayındaki kişiler tarafından yapıldığı ve futbolcunun "Misafirlerim" diyerek tesislere aldığı kişilerle yaşadığı olay nedeniyle kulübün zarara uğratıldığını söyledi.

“Sakaryaspor'u sorumlu tutmuştur”

Onaylanan davayı temyiz ettiklerini ve yaşanan olayda Sakaryaspor'u sorumlu tutulduğunu belirten Avukat Tayfun Zeki yaptığı açıklamada, “Sakaryaspor'un 2006-2007 yılı sezonunda futbolcusu olan Ali Şen Kandil, 2006 yılı Ocak ayında Rüstemler Tesisleri'nde misafirleri yani arkadaşları tarafından darp edilmesi sonucu gözünün kör olmasından dolayı Sakaryaspor'a karşı tazminat davası açmış. 2007 yılında tazminat davasını açmış, 2013 yılında mahkeme Sakaryaspor'un sorumlu olmadığına dair davayı reddetmiş ancak Yargıtay 2015 yılında futbolcu ile kulüp arasında hizmet sözleşmesi olduğundan dolayı sorumlu olacağına dair davayı bozmuş. Daha sonra yerel mahkeme 2018 yılında Sakaryaspor'u da kısmen sorumlu tutarak 600 bin TL, 2006 yılından itibaren faiziyle birlikte alınması şeklinde Sakaryaspor'a karşı tazminat hükmetmiştir" dedi.

"Bahis iddiasından dolayı husumetli olduğu kişiler tarafından darp edilmiştir"

Davaya konu olan kişilerin Kandil'in karıştığı bahis olayları ile ilgili olduğunu iddia eden Zeki, "Burada Sakaryaspor'un futbolcusunu yeterince korumadığına, tesisin güvenliğini sağlamadığından dolayı Sakaryaspor sorumlu tutulmuştur. Ancak gelen şahıslar futbolcu tarafından ‘misafirlerim gelsinler' şeklinde söylemde bulunmuş. Daha sonra gelen şahıslar tesislere alınmış, futbolcu ile sarılıp oturmuşlar. Kendilerine kulüp çalışanları tarafından çay ikram edilmiş, çay içerken aralarında Sakaryaspor'a gelmeden önce bahis iddiasından dolayı husumetli olduğu kişiler tarafından darp edilmiştir. Kendi misafirlerinin kim olduğunu bilmeyen futbolcu, neden Sakaryaspor kulübü gelen kişileri tespit etmedi diye bizden tazminat istemiş, Sakaryaspor'u sorumlu tutmuştur” diye konuştu.

“Kararı temyiz ettik”

Zeki sözlerinin devamında, “2018 yılında mahkeme tarafından 600 bin TL, 2006'dan itibaren faiziyle birlikte Sakaryaspor'a karşı tazminat hükmedilmiştir. Biz bu kararı temyiz ettik, hukuki süreç devam etmektedir. Olay tesislerde antrenman zamanı değil, antrenmandan sonra tesislerde futbolcuların serbest kaldıkları zaman içerisinde gerçekleşmiş. Futbolcular bu serbest zaman içerisinde tesislerde de durabilir, dışarıda da durabilir. Burada herhangi bir maç, antrenman saatinde veya futbolcunun takıma yükümlü olduğu saat dışarısında gerçekleşen bir olaydır. Bundan da Sakaryaspor kulübünün sorumlu olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kulüp olarak bu sürecin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Saldıran kişilerin kim olduğunu saklayarak Sakaryaspor'u sorumlu tutmuştur"

Futbolcunun kendi insiyatifi ile tesislere alınan şahıslar tarafından darp edildiğini belirten Zeki, "'Misafirlerim' diyerek kulüp tesislerine aldırdığı şahıslar ile içtikleri çay bardağı tarafından futbolcumuz sakatlanmış, darp edilmiştir. Burada futbolcu art niyetli olarak kendisine saldıran kişilerin kim olduğunu saklayarak Sakaryaspor'u sorumlu tutmuştur. Gelen kişileri misafirim diyerek tesis içerisine alan ve daha sonrasında kim olduklarını bilmiyorum diyen futbolcu mu sorumludur yoksa tespit etmeyen Sakaryaspor mu sorumludur. Bir fabrikanın bahçesinde arkadaşı ile kavga eden işçinin tazminatından fabrika sorumlu mudur? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Zaten futbolcunun, bahsi geçen kişiler ile aralarında ki husumette bahis iddiasından dolayı olduğuna dair dosya içerisinde birçok veri vardır. Futbolcu da gelen kişilere karşı açılan ceza davasını temyiz etmeyerek kasıtlı bir şekilde kendisini darp eden kişileri de koruduğunu düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.