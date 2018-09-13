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13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Sakarya'da yakalandı

13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.


Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Resmi Belgede Sahtecilik, Tehdit, Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Parada Sahtecilik, Emniyeti Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Banka ve Kredi Kartları ile Dolandırıcılık” suçlarından aranan cezaevi firarisi A.E.Y.'nin, M.İ. isimli kadına para karşılığı sınava girmeden ehliyet alabileceğini ve F.K.'nın ise Yargıtay'daki dosyasını kaldırtmak şartıyla para karşılığı anlaştıkları bilgisine ulaştı. Şüpheli A.E.Y.'yi takibe alan jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu 13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi şüpheli yanında bulunan S.M. isimli kadın ile birlikte Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında M.İ. adına tanzim edilen sahte ehliyette ele geçirildi.


Öte yandan, A.E.Y.'nin üst ve araç aramasında 14 adet 100 TL sahte para ve 2 adet sahte 100 Amerikan doları, farklı isimlere kayıtlı 2 adet sahte ehliyet ele geçirilirken, aracın da plakasının sahte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.E.Y. ve S.M.'nin jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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