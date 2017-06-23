14 yaşındaki tekvandocunun hedefi Avrupa ve Dünya birinciliği

Lise birinci sınıfa geçen Ömer Faruk Korkmaz, internetten izlediği videolar sonrasında tekvando sporuna bir yıl önce merak saldı. Daha sonra spor salonuna gelerek Antrenör Cemil Saydam ile tanışan Ömer Faruk, Sakarya Şampiyonlar Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando takımına başladı. Kısa sürede tekvandoya aşık olan Korkmaz antrenmanlarına hiç ara vermeden devam etti. Kısa sürede kendini geliştiren 14 yaşındaki Ömer Faruk Korkmaz iller arası yapılan müsabakalara çıkarak derece yaptı.

Saydam: “Her gün antrenman yapıyoruz”

Sakarya Şampiyonlar Gençlik ve Spor kulübü antrenörü Cemil Saydam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya şampiyonlar kulübünü 2010 yılında kurdum. Yaklaşık 4 tane Türkiye derecesi iki tane uluslararası derecemiz var. Kendimin de 2008-2009 Türkiye şampiyonluğum var. Amacımız burada Sakarya’mızda gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktır. İyi olan, kabiliyetli olan sporcularla ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yarıştırmaktır. Haftada 7 gün sporcularımızla yüzme yapıyoruz. Haftada 5 gün tekvando sporunun antrenmanını yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya Şampiyonlar Gençlik ve Spor kulübü 2010 yılından beri faaldir. Şu an hali hazırda 80 öğrencimiz var. Bunların 40 tanesi faal ve müsabakalara gelip kulübümüzü temsil eden sporculardır. Haftada 6 gün spor faaliyetleri yapıyoruz. Sporcularımız minikler, yıldızlar, ümit ve büyük gençler olmak üzere 5 kategoride yarışıyoruz. Uluslararası düzeyde hazırladığımız sporcularımız var” dedi.

“Ömer’de acı bir kuvvet var”

Ömer Faruk Korkmaz’ın tekvando konusunda acı bir kuvveti olduğunu vurgulayan Saydam, “Ömer Faruk Korkmaz tekvando sporuna biraz geç başladı. Fakat tekvandoyu çok severek yapıyor. Normal bir müsabakaya çıkma süresi 2-3 yıllık tekvandocu olması lazım ki resmi müsabakalara katılsın. Ömer bunu bize 8 ay gibi bir sürede verdi. İller arası yapılan müsabakalarda büyük performans sergiledi geç başlamasına rağmen. Kendisinin şu anlık son kuşağı. Siyah kemere aday olmasına yakın olan Ömer Faruk, kırmızı siyaha bir derece kaldı. Bu dereceyi de aldı mı Anadolu yıldızları, ortaokullar ve liseler Türkiye şampiyonalarına girebilecek. Ömer’de acı bir kuvvet var. Gerçekten çok kabiliyetli bir sporcu olmasa bile çok güçlü bir sporcu. Biz bu gücü değerlendirip inşallah Ömer’i Türkiye’de derece yapmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Korkmaz: “Amacım Avrupa ve Dünya birinciliği”

Çok çalışıp amacının Avrupa ve Dünya birincisi olmak istediğini belirten Ömer Faruk Korkmaz, “Tekvandoyu çok sevdiğim için tercih ettim. Çok geç başlasam da çok çalışıp kendimi toparlayıp maçlara çıktım. Allah’a şükür kendimi toparlayabildim. İlerde başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve dünya birinciliğini hedefliyorum. Hafta boyunca bol bol antrenman yapıyorum. Bu yaptığım antrenmanları severek yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum tekvando konusunda. Başka sporlarla da uğraşıyorum. Yüzme sporunu da yapıyorum. Spor lisesi okumayı düşünüyorum. Hedefim hep birincilik bunun için çalışıyorum. Bayrağımızı gururla taşımak için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.