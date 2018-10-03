1,5 milyon metreküp yağmursuyu deşarj edildi

SASKİ'den yapılan açıklamada, “20 dakika içerisinde metrekareye 30 kilogram olarak düşen şiddetli sağanak yağışın ardından Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerimizden yaklaşık 1,5 milyon metreküp yağmursuyu inşa edilen yağmursuyu hatları vasıtasıyla başarılı bir şekilde toplanarak deşarj edilmiştir. Bu miktar nüfusu 1 milyona yaklaşan şehrimizin Sapanca Gölü'nden bir haftalık su tüketimine eşdeğerdir. Şehrimizin yağmursuyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.