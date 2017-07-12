15 Temmuz gecesine tanıklık eden fotoğraflar sergilenmeye başladı

15 Temmuz gecesi Sakarya’da yaşanan demokrasi mücadelesini ölümsüzleştirmek adına o geceye ve sonrasına tanıklık eden fotoğraflar Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde sergilenmeye başladı. Serginin açılışına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent ve davetliler katıldı.

Protokol AKM önüne dizilen resim sergisini tek tek gezdi. Burada bir açıklama yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “AKM önünde bizde 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde anmak ve hatırlamak üzere o günlerde yaşananları hafızalardan silinmemesi ve geleceğe aktarılması için o gece yaşananları burada sergilemeye karar verdik. O geceyle ilgili bizim söyleyecek çok sözümüz anlatacak çok hatıramız oldu. Gecenin karanlığında hainlere karşı milletin nasıl dik durduğunu, nasıl bir ve beraber olduğunu vatanı için, bayrağı için nelerini feda edebildiğini ortaya koyduğu bir gecede korku ve endişenin yok olduğu bir tek şeyin Allah ve vatan sevgisi olduğu gördük. Bunun için her platformda her ortamda söyleyecek bütün sözlerin yanında görselleri de ortaya koyarak insanlarımızın geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. Bugün seneyi devriyesini yaşadığımız 15 Temmuz’un yeniden hafızalarda yer etmesini bu hassasiyetlerinin bu vatan sevgisinin yok olmamasını, tekrardan oluşabilecek kalkınmayı topyekûn hareket edebileceğimizi göstermiş olduk. Sergimiz bir gün sürecek. Elimizde 100’e yakın resim var” dedi.