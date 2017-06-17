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17 Haziran 2017 10:26

15 Temmuz nöbetini iftar masasında sürdürdüler

Sakarya’da yaklaşık 10 aydır her ayın 15’inde kurdukları çadırda demokrasi nöbeti tutan ve kendilerine çadır nöbetçileri diyen grup, Ramazan ayında kurdukları çadırda iftar verdi.

15 Temmuz nöbetini iftar masasında sürdürdüler

17 Haziran 2017 10:26


Çadır nöbetçileri adı verilen grup, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe teşebbüsünün ardından kurdukları çadırda tuttukları demokrasi nöbetine her ayın 15’inde devam ediyor. Darbe teşebbüsünün ardından yaklaşık 40 gün meydanlarda kurdukları çadırla bu nöbete devam eden grup, her ayın 15’inde Sakarya Kent Park’ta bir araya geliyor. Ramazan vesilesi ile Haziran ayı nöbetlerini iftar eşliğinde tutan grup adına açıklama yapan Hamza Semih Vural, bu nöbetin sembolik bir anlamı olduğunu ifade etti. Vural, “Hainlerin her zaman ülkemiz için planlar yaptığını biliyoruz. Onun için bizim bu sembolik nöbetimiz de; Türk halkının dinine ve bayrağına olan bağlılığının asla bitmeyeceğini göstermeyi amaçlıyor. Bu ayki nöbetimizde hep birlikte orucumuzu açmak nasip oldu. Biz Çadır Nöbetçileri olarak sembolikte olsa burada nöbetimizin başında hainlerin karşısında vatanımızın emrindeyiz” dedi.


Grup hep birlikte iftar açtıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar nöbete devam etti. Nöbetim sona ermesinin ardından çadırlarını ve bayraklarını hep birlikte toplayan grup, 15 Temmuz’da yeniden bir araya gelmek üzerine sözleşerek nöbetlerini tamamladı.




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