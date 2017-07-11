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11 Temmuz 2017 15:16

15 Temmuz programları başladı

Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşecek etkinlikler kapsamında ilk olarak Sakarya protokolü şehitlikleri ziyaret etti.

15 Temmuz programları başladı

11 Temmuz 2017 15:16


15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü Sakarya’da bir dizi etkinlik yapılacak. Bugün itibariyle başlanan etkinliklerde Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Mustafa İsen, Ayhan Sefer Üstün, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, askerler, STK temsilcileri Sakarya’da bulunan Serdivan, Yorgalar, Arifiye Hanlı ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün mezarı ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyaret esnasında şehitler için bol bol Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.




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