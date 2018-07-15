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15 Temmuz 2018 13:54

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 2’nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında ilk olarak Sakarya protokolü, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Serdar Gökbayrak’ın ailesini ve mezarlığını ziyaret etti.

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2018 13:54


15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 2’nci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Sakarya Valisi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu başta olmak üzere Sakarya protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında hain darbe girişiminde özel harekat ve askerlerle birlikte Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isteyen ve kahramanca mücadele ederek darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak’ın Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı ve metanet diledi.


Gerçekleşen ziyaret sırasında şehitler için bol bol Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.




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