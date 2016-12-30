15 Temmuz şehit ve gazileri anısına fotoğraf sergisine büyük ilgi

Akyazı Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerinin anısına açılan fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz darbe girişiminde vatan için şehit ve gazi olan kahramanların anısına o gün yaşananların ve kahramanlık destanlarının anlatıldığı fotoğraf sergisi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi binasında törenle açıldı. Gerçekleşen fotoğraf sergisine Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, AK Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak, Ünal Gündüz, Mustafa Aksakal, Akyazı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yzb. Mustafa Hekimoğlu, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, Akyazı Askerlik Şubesi Başkanı Çağatay Ergü, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Karakaya, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Ak Parti Kadın Kolları, Ak Parti Gençlik Kolu Başkanı Osman Öztürk, Akyazı Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum kuruluşları, Oda Başkanları, Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide 15 Temmuz’da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere aynı anda Akyazı’da ve Sakarya’da nelerin yaşandığını anlatan toplamda 112 fotoğraf sergilendi. Protokol üyeleri tarafından topluca yapılan kurdele kesiminin ardından fotoğraf sergisi açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Başkan Hasan Akcan ve diğer protokol üyeleri topluca fotoğraf sergisini birlikte gezerek konferans salonuna geçti. Burada bir açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “15 Temmuz ülkemizin tarihinde çok önemli bir gündür. Bugünü değerlendirirken farklı bir açıdan da bakmak gerekir. Birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve daha çok çalışmak, bu düzeni devam ettirmek için sabırlı ve metanetli olmaktır. Ülkemiz bugün 3 cephede doğuda PKK, Suriye’de, Musul’da Kerkük’te savaşıyor. Askerlerimiz orada şehid oluyor. Askerler ayağına postallarını giymiş çarpışıyorlar. Bizler burada bu kadar rahatsak postal yerine kravat takıyorsak kravatlarımızla bu düzeni korumak için çalışmalıyız. Eğer kravatlarla bu düzeni korumak için çalışmazsak yarın bizde ayağımıza postal giymek zorunda kalırız. Cumhurbaşkanımızın her dediğine uymak zorundayız. Onun sözlerine sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile tekrardan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Konuşmaların sonrasında Sakarya Üniversitesi Öğretim üyelerinden Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 15 Temmuz Darbe girişimi ve sonrasında yaşananların konu alındığı bir konferans verdi. Konferansın ardından Akyazı Belediyesi tarafından sergiye katılan tüm misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu 15 Temmuz Şehitleri fotoğraf sergisi 29 Aralık - 08 Ocak arasında Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde 10 gün boyunca ziyaret etmek isteyenler için açık olacak.