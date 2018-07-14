15 Temmuz Şehit ve Gazileri için helva dağıttılar

Hendek ilçesinde bir iş merkezinde esnaflık yapan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri Ruhuna ve Gazileri Anısına ilçe halkına helva ikramında bulundu. İş merkezi girişinde stant kuran esnaflar, bin 500 kişiye helva dağıttı. Etkinliği 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini unutturmama amacıyla yaptıklarını söyleyen esnaf Emine Gözcü, "15 Temmuz şehitlerimizi anma ve gazilerimizi unutmadığımıza dair bir etkinlik yaparak helva ikramı yapmak istedik. Bizim vatanımız gerçekten hak edilerek kazanılmış bir vatan. Bu vatanı hiçbir şekilde, hiçbir zaman hain güçlere karşı bırakılmayacağını bilinmesini istiyoruz. Hiçbir zaman da şehitlerimiz unutmadık ve unutmayacağız da" dedi.

15 Temmuz’da Türk milletinin verdiği cevabın unutulmaması gerektiğini ifade eden bir başka esnaf Sıtkı Yaz, "Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi dış güçler tarafından içerimizde ki hainlerin ayaklandırılmasıyla, devletimizi işgal girişiminizi bizim milletimizin göstermiş olduğu dik duruşu, bu devleti ele geçirebileceklerini sananlara verdiği mesajı unutmamak, o gün orada devlet ve milletimiz için canını feda eden şehitlerimiz ile gazilerimizi unutmadığımızı, hiçbir zaman da unutmayacağımızı göstermek için bugün 15 Temmuz’un arifesinde helva dağıtıyoruz. Bütün halkımız davetlidir. Unutmak tükenmektir, asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.