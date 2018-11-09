150 yıllık tarihi olan Uzun çarşı Büyükşehir Belediyesince restore edildi

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da bir çok iş yerinin bulunduğu ve 150 yıllık tarihi olan tarihi Uzun Çarşı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince restore edildi. Yeni yüzüne kavuşan çarşıda yapılan açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu tarihi çarşının üzerinin kapatılacağını müjdeledi.

150 yıllık tarihi olan ve kuşaklar boyu şehrin ticaretine ve günlük yaşamına yön veren Uzun Çarşı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla harabe görümünden kurtarılarak restore edildi. Uzun süren restore çalışmaları sonrasında yeni yüzüne kavuşan tarihi çarşı için bir açılış töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Baro Başkanı Abdurrahim Burak, SESOB Başkanı Hasan Alişan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar, çarşı esnafı, basın mensupları ve vatandaşlar yer aldı.

“Bugün bir milat”

İşaret diline çevrilen İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program video gösterimi ile devam etti. Gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan Uzunçarşı Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Murat Uslu, “Uzunçarşımız şehrimizin en önemli merkez noktasında bulunuyor. 500'e yakın dükkan ile şehre tarih boyunca hizmet veren yaşam merkezi olmuştur. Sadece ticaret merkezi değil, bir okuldur. Projemizin asıl mimarı Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün bir milat. Biz bu çalışmaları bir emanet olarak kabul ediyor, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum” dedi. Uslu, Atlas Restorasyon Şirketi Başkanı Ekrem Alan'a plaket takdim etti.

“Hizmet teşekkürü”

Güzel projeler ortaya çıkaran kişileri desteklemenin önemine vurgu yapan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “2009 yılında Başkanımız Zeki Toçoğlu, projeyi yapacağı konusunda taahhütte bulunmuştu. Esnaflarımızla 2010 yılında toplantı yaptık. Adapazarımız için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 16 milyonluk projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arifiye'de, Camili'de açılışlar yapıldı. Bu kadar güzel projeleri ortaya çıkan insanları desteklemek lazım. Tarihi Uzunçarşı Sakarya'ya hayırlı olsun” dedi. Uzunçarşı esnaflarından Nihat Kolunsağ, Başkan Süleyman Dişli'ye plaket takdim etti.

“Hafızayı diri tutacak kültürel projeler”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu ise yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimde geçmişin hafızasını yaşatarak şehir kimliğini gelecek kuşaklara aktaracak bir Sakarya inşa etmeyi, en büyük hayallerimden biri olarak görüyordum. Biz ve bizden önceki kuşaklara yeri doldurulamayacak anılar bırakan ve bir şehre ait olma hissini her daim canlı tutan eski yapıları, bugünün Sakarya'sına kazandırmayı kendimize bir görev edindik. Çünkü biz, belediyeciliğin, alt ve üst yapı projeleri üretmek kadar; şehre ait hafızayı diri tutacak kültürel projeleri de hayata geçirmek olduğu bilincine sahibiz. Yeninin cazibesine kapılarak eskiyi bir kenara atmadık Tasavvurunda insan olan bir şehir, mayasında kültürel iklim olan bir hafıza inşa etmek için; ilhamımızı her zaman kadim köklerimizden aldık. 150 yılı aşkın geçmişiyle şehrimizin en eski ticaret alanı olan Uzunçarşı'yı bugün yeniden gün yüzüne çıkarmanın sevincini sizlerle paylaşıyorum. Hamdolsun ki, bugün, burada hep birlikte bir tarihe tanıklık etmenin mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Esnaflarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Şehrin kronikleşmiş sorunlarını kilim altına süpürmek değil; o sorunları ne pahasına olursa olsun çözmeyi amaçlayan bir belediyecilik anlayışının mensubu olarak, Uzunçarşı'da yaşanan bu sorunları görmezden gelemezdik. Esnaflarımızla el ele verdik. Toplantılar yaptık. Projemizi hazırladık ve Anıtlar Kurulu'ndan aldığımız onayın ardından çalışmalarımızı başlattık. Uzunçarşı'da bulunan tüm yapıların tarihi dokularını muhafaza ettik. 147 yapıyı restore ettik. Tescilli olan 19 adet yapıyı ise tamamen aslına uygun olarak şehir tarihine kazandırdık. Çatıları yeniledik, dış cephelerde Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan restorasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Hep birlikte şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan Uzunçarşı'yı Sakarya'ya hediye ettik. Projemizin ilk iki etabını tamamladık. 3. etabımızın projesini tamamladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. İnşallah 3. Etap için ihaleye çıkacağız. Uzunçarşı'nın üzerinin kapatılması noktasındaki talepleri de biliyoruz. Türkiye'de ve dünyadaki örneklerini inceliyoruz. Tarihi dokusunu bozmadan çarşının üzerini de kapatacağız. Esnaflarımızla birlikte hareket etmeye devam edecek. Şehrimizi daha yaşanılabilir ve mutlu kılmak için gayret göstermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“En güzeli başarılmış”

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Göreve başladıktan sonra katıldığım ilk törenin şehrin tarihinde önemli biryerde olması benim için mutluluk meselesi. Hayatlarının önemli bir kısmını burada geçirenler burayıçok güzel tarif ettiler. Muhabbetin ve eğitimin yeri. Biz burada binalarla geçmişi hatırlayacağız. Geçmiş hakkında çok şey anlatacak. Bizim binalarımız yatay mimarinin en güzel örnekleridir, ruhu vardır.

Güzel bir işbirliği içerisinde en güzeli başarılmış. Bu emeğin korunması gerekiyor. Tüm emeği

geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uzun Çarşı için kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra protokol uzun çarşıyı gezdi.