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30 Nisan 2018 13:17

150’nci Doğa Yürüyüşlerine Kıranyurt ev sahipliği yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Kıranyurt Yaylası ile devam etti.

150’nci Doğa Yürüyüşlerine Kıranyurt ev sahipliği yaptı

30 Nisan 2018 13:17


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri, Kıranyurt Yaylası ile devam etti. 10 yılın geride kaldığı Doğa Yürüyüşleri’nde 150. haftayı geride bırakan doğaseverler, keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıldönümüne atfedilen yürüyüşte doğaseverler günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, “10 yıldır aralıksız olarak devam eden Doğa Yürüyüşlerimizde 150. haftayı geride bıraktık. Hem 150. hafta olması hem de Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıldönümü bu haftaki yürüyüşümüzü anlamlı kıldı. 150. yürüyüş anısına katılımcılara hediyeler takdim ettik” dedi.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Doğa Yürüyüşleri 6 Mayıs Pazar günü Sülüklü Göl’de gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.




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