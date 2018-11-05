16 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Pasalar Mahallesi Üçevler mevkinde yapılan yol uygulaması esnasında hareketlerinden şüphe duyulan bir şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Yapılan incelemede 2005 yılından itibaren başlamak üzere ‘Resmi belgede sahtecilik', ‘Bilişim sistemleri Banka ve kredi kartları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', ‘Dolandırıcılık', ‘İftira', ‘Tehdit, ‘Özel Belgede Sahtecilik', ‘Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık', ‘Yaralama' gibi 16 ayrı suçtan aranan U.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Jandarma ve Polis arama noktalarından rahat geçebilmek için sahte kimlik kullandığı belirlenen U. K.'nın üzerinden kardeşi İ. K.'nın kimliği çıktı.

Öte yandan, U. K. isimli şahıs hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aynı zamanda 12 bin 260 TL idari para cezasının bulunduğu belirtildi. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edileceği bildirildi.