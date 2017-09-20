16. Meslek komitesi için adaylığını açıkladılar

Meslek komitesi için adaylığını açıkladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşecek olan ve 2 Ekim yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kalırken, seçim çalışmaları yapan sigortacılar, 16. Meslek komitesi için adaylığını açıkladı. Gerçekleşen bir basın toplantısı ile adaylığını açıklayan sigortacılar adına konuşan Komite Başkanı Rıdvan Ulusal, sektörün masada bekleyen tüm sorunlarını çözmek, Sakarya’da istihdamı en üst seviyede tutmak, sigorta bilincini arttırmak, eğitim ve her türlü teknik donanımı arttırmak için çalıştıklarını belirtti. Ulusal, “2 Ekim tarihine Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının gerçekleştirecek olduğu komite seçimlerinde listemizi hazırlarken, tecrübenin ve gençliğin bir araya geldiği bir liste hazırlamaya çalıştık. 14 kişilik yönetim kurulumuzu hazırlarken, SATSO’ya bağlı tüm ilçelerde birer tane yönetim kurulu üyemizin olmasını ön planda tuttuk ve listemizi o doğrultuda hazırladık. Bugün Sakarya’nın tüm ilçelerinde temsil edilebilecek bir sigorta acenteliği yapısı oluşturuyoruz. Bütün problemlerimizi merkeze aktararak el birliği ile istişare ile çözeceğiz bunun gayreti içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz çalışma sigortacılığa katma değer katacak. Sigortacının bekleyen ciddi problemlerine çözüm üreteceğine inanıyoruz. El birliği ile bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

16. Meslek Komitesi ve meclis üyelikleri için aday olduklarını açıklayan temsilciler şu şekilde: Rıdvan Ulusal, Arif Pırıldar, Davut Terzioğlu, Vahit Kocayaz, Ali Esen, Osman Dolgun, Adil Yazıcı, Elif Kaçar, Sinan Karaca, Yaşar Aslıtürk, Gürkan Yavaş, Sertaç Çağlar.