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29 Haziran 2017 17:46

18 bin 500 Sakaryalı’ya ücretsiz internet hizmeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafndan şehre kazanırılan park, meydan ve çeşitli tesislerde sunulan SBBNET hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, hizmetten şu ana kadar 18 bin 500 tekil kullanıcının ücretsiz olarak faydalandığını söyledi.

18 bin 500 Sakaryalı’ya ücretsiz internet hizmeti

29 Haziran 2017 17:46


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan park, meydan ve çeşitli tesislerde altyapısı oluşturularak kullanıma sunulan Ücretsiz İnternet Erişimine (SBBNET) ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, vatandaşların sunulan bu hizmete yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. SBBNET hizmetini şehrin dört bir yanında hayata geçirilen Büyükşehir projelerinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, “SBBNET’i hizmete aldığımız tarihten itibaren 18 bin 500 tekil kullanıcı sayısına ulaştık. Kent Park’ta 6 bin 824, Sakaryapark’ta 6 bin 800, Yenikentpark’ta 2 bin 90, Karasu Sahil Park’ta bin 960 ve iki haftadır hizmette olan Kocaali Zafer Meydanı’nda ise 500 kullanıcı hizmetimizden faydalandı. Büyükşehir Belediyemiz şehre yeni yaşam alanları kazandırdıkça bizlerde ücretsiz internet ağımızı genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Bayraktar sözlerinin devamında, “SBBNET ağını kurmamız için ilçelerden yoğun bir talep geliyor. Büyükşehir olarak 16 ilçeye hizmet götürüyoruz. Ücretsiz internet hizmetini sunarken alanın büyüklüğü ve kaç kişiye hitap edeceği de bizim için önem arz ediyor. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Şu anda iki ilçemize daha SBBNET’i ulaştırmayı düşünüyoruz. Fakat altyapıyı kuracağımız yerler henüz belirli değil. Kısa süre içerisinde belirleyip, çalışmalarımızı başlatacağız” ifadelerini kullandı.




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