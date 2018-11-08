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2 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç içerisinden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.E.D.(30) isimli şahsın aracında 30 adet şeffaf poşete sarılı halde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 4 kilo 300 gram metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Polis ekiplerince M.E.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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