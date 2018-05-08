2. Uluslararası doğal afetler ve afet yönetimi sempozyumu sona erdi

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2018)” başarıyla tamamlandı.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen sempozyum, açılış konuşmalarıyla başladı. Akademik Platform Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan, açılış konuşmasında platformun faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Akademik Platform’un dünya çapında mühendislik ve bilim alanında çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getiren bir platform olduğunu söyleyen Dr. Aslan, karşılıklı deneyimlerin, bilgi ve çalışma yöntemlerinin paylaşılmasına olanak sağlaması açısından önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken konuşmasında 1999’da yaşanan Marmara Depreminin özellikle afet yönetimi konusundaki eksiklikleri gösterdiğini belirterek, o yıllardan bu yana afet yönetimi konusunda birçok çalışma gerçekleştirildiğini, bu sempozyumda da konunun uzmanlarca tartışılmasının yararlı olacağını dile getirdi.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar da konuşmasında afet yönetimi ve iş güvenliği konusunda eğitimin önemine dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı Prof. Dr. Osamu Takahashi, “Geçmiş deneyimi ile Japonya ’da mevcut mimari ve yapısal tasarım teknolojisi“ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Japonya’nın afet yönetimi ve afetlere dayanıklı yapı inşaları konusunda dinleyicileri bilgilendiren ve birçok videolu örnekleriyle sunumunu zenginleştiren Dr. Takahashi’nin sunumu büyük beğeni topladı.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumunun ilk bölümünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” konulu panel gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Akademik Platform Yönetim Kurulu Başkanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar’ın yaptığı panelde, Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Üst Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, Prof. Dr. Zekai Celep ve Prof. Dr. Erkan Özer panelist olarak katıldılar. Dr. Aydınoğlu ‘Binaların dayanımına ve şekil değiştirmeye göre değerlendirme ve tasarımı’, Dr. Celep “Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı” ve Dr. Özer “Deprem Etkisi Altında Çelik Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Panel katılımcılardan gelen soruların cevaplandırıldığı soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumunun ikinci bölümünde ise 3 ayrı salonda gerçekleştirilen paralel oturumlarda 33 adet akademik çalışma bildiri olarak sunuldu. Sunumların ardından Özkum Park, Sapanca - Restoran’da yapılan gala yemeği ile sempozyumun ilk günü tamamlandı.

Sempozyumun ikinci gününde ise sabah ve öğleden sonra yapılan 3 paralel oturum ve 4 ayrı salonda 70 adet akademik çalışmanın bildiri olarak sunumları yapıldı. Sempozyum süresince sunulan bildirilerin konu başlıkları, “Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu”, “Afete Duyarlı Kentleşme”, “Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı”, “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı”, “Doğal Afetlerde Risk Analizi”, “Afet Yönetimi, Hidro-Meteorolojik Afetler”, “İklim Değişikliği”, “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Riskler”, “Sismik Tehlike Analizi”, “Sivil Savunma”, “Ulaşım Şebeke Güvenliği ve Güvenilirliği”, “Yangın”, “Zemin Problemleri”, “Afet İletişimi” ile “Afet ve Sağlık Yönetimi” olarak gerçekleşti. Uluslararası düzeyde karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı, ilgili alanlardaki son gelişmelerin tartışıldığı, bildiri sunumları ve panelin gerçekleştirildiği ISHAD2018 sempozyumu, 10 farklı ülkeden çok sayıda bilim insanı ve dinleyicilerin katılımı ile tamamlandı.