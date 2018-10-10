2 uyuşturucu zanlısı adliyeye sevk edildi

Sakarya'da jandarma ekipleri 6 ayrı noktada yaptıkları eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 2 şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma KOM ekipleri, Söğütlü, Adapazarı, Ferizli ve Karasu ilçelerinde 6 ayrı noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda 107 kilo kubar esrar, silah ve çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirilirken, gerçekleştirilen operasyonlarda ise Muhammed Y., Musa Y. ve Aynur Y., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aynur Y., sorgusunun ardından savcılık emriyle serbest bırakılırken, Muhammed Y., ve Musa Y., adliyeye sevk edildi.