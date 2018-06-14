2023’e kadar 50 OSB daha kurulacak

24 Haziran’da yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Sakarya’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hendek ilçesindeki esnafla bir araya geldi. Daha sonra Hendek Belediyesini ziyaret eden Bakan Faruk Özlü "311 OSB’mizde 1 milyon 800 bin çalışanımız var. Bu OSB’lerin bazıları tam kapasiteli faaliyette bazıları ise kurulum aşamasında. Önümüzdeki 5 yıl 2023’e kadar Türkiye’de 50 yeni OSB daha kurmayı bu 50 OSB’de yaklaşık bir milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın programı bu şekilde. Planlı sanayi alanlarında istihdam edilenlerin sayısı 2 buçuk milyonun üzerinde olacak. Planlı sanayi alt yapılarını çok önemsiyoruz. Çünkü OSB’lerde arıtma tesisleri var çevreye duyarlı ve hassas" dedi.

"Bir puan üstünde sanayi büyümesi gerçekleştiriyoruz"

Bakan Faruk Özlü sözlerinin devamında, "Türkiye’de sanayi üretimi 19 aydır kesintisiz artıyor. Son 6 ayda ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı. Geçen nisan ayında en fazla sanayi üretimi yapılan ayı oldu. Geçen seneki büyüme 7,4’tü ortalaması. Bu senenin ilk 3 ayı 7.4’tür. Sanayi öncülüğünde Türkiye büyüyor. 16 yıllık iktidarımızda Türkiye’nin ortalama büyümesi 5,8 ki bu cumhuriyet tarihi ortalamasının üstündedir. Sanayinin büyümesi 6.7’dir. Her zaman ortalama büyümenin bir puan üstünde sanayi büyümesi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.