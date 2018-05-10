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10 Mayıs 2018 13:49

24 saat aralıksız yüzecekler

Adapazarı Belediyesi 11 Mayıs Cuma günü düzenleyeceği “24 Saat Yüzen Şehir” etkinliğiyle yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

24 saat aralıksız yüzecekler

10 Mayıs 2018 13:49


6 yıldır kadınlar ve çocuklar olmak üzere 6 binin üzerinde kişiye ücretsiz yüzme kursu veren Adapazarı Belediyesi, “7’den 70’e Yüz Yüzebilirken” sloganıyla yola çıktığı etkinlikte bir ilke imza atacak. Şehirde sporu ve yüzmeyi teşvik etmek, boğulma oranlarını aşağı çekmek amacıyla Kentpark Kapalı Yüzme havuzunda düzenlenecek "24 Saat Yüzen Şehir" etkinliğiyle, yüzücüler 24 saat boyunca aralıksız yüzecek. Etkinliğe katılmak isteyen yüzücüler başvurularını Adapazarı Belediyesi binasında kurulacak standa yapabilecek.Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe bu yıl erkek yüzücüler başvuru yapabilecek.


11 Mayıs saat 14.00’te başlayacak olan “24 Saat Yüzen Şehir” etkinliği ertesi gün 12 Mayıs saat 14.00’te sona erecek. Bu süreç içersinde kayıt yaptıran erkek yüzücüler belirli aralıklarla 24 saat boyunca yüzecek.




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