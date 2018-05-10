24 saat aralıksız yüzecekler

6 yıldır kadınlar ve çocuklar olmak üzere 6 binin üzerinde kişiye ücretsiz yüzme kursu veren Adapazarı Belediyesi, “7’den 70’e Yüz Yüzebilirken” sloganıyla yola çıktığı etkinlikte bir ilke imza atacak. Şehirde sporu ve yüzmeyi teşvik etmek, boğulma oranlarını aşağı çekmek amacıyla Kentpark Kapalı Yüzme havuzunda düzenlenecek "24 Saat Yüzen Şehir" etkinliğiyle, yüzücüler 24 saat boyunca aralıksız yüzecek. Etkinliğe katılmak isteyen yüzücüler başvurularını Adapazarı Belediyesi binasında kurulacak standa yapabilecek.Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe bu yıl erkek yüzücüler başvuru yapabilecek.

11 Mayıs saat 14.00’te başlayacak olan “24 Saat Yüzen Şehir” etkinliği ertesi gün 12 Mayıs saat 14.00’te sona erecek. Bu süreç içersinde kayıt yaptıran erkek yüzücüler belirli aralıklarla 24 saat boyunca yüzecek.