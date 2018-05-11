24 saat aralıksız yüzecekler

6 yıldan beri 6 binin üzerinde kişiye ücretsiz yüzme kursu veren Adapazarı Belediyesi, "7’den 70’e Yüz Yüzebilirken" sloganıyla yola çıktığı etkinlikte yüzücüleri 24 saat boyunca havuzla buluşturacak. Etkinlik başlangıcında sporcular ile yüzen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, sporun her dalının önemli olduğunu vurguladı. Başkan Dişli, Sakarya’yı yüzme sporu konusunda şaha kaldırmak için böyle bir projeyi uyguladıklarını söyledi.

"Boğulma oranlarında düşüş yaşandı"

Gerçekleşen etkinlik hakkında bilgiler veren Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Biz 2013 senesinden beri devletimizin yapmış olduğu bu yüzme havuzunda halkımıza yüzme kursları verdiriyoruz. Tamamen bütün ihtiyaçlarını belediye olarak biz karşılıyoruz. 6 bin kişiye yakın insanımıza şuana kadar yüzme kursu verdik, burada yüzme öğrendiler. Bu şekilde hem boğulma oranlarının düşmesine vesile olmaya başladı hem de bu şehirdeki yüzme yarışlarında katılım oranlarında çok ciddi oranda başarılar ortaya çıkmaya başladı, Avrupa Şampiyonaları meydana gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda ben inanıyorum ki bu şehirden Dünya’da, yüzmede şampiyonları çıkaracağız Allah’ın izniyle. Bu arada üniversitemiz spor bölümündeki yüzme uzmanlık öğrencilerinin ve hocalarının bir teklifi oldu; 24 saat yüzen şehir, yüzebilirken yüz, 7’den 70’e hep beraber havuza bir kampanya yapalım dediler. Şimdi bugün saat 14.00 itibari ile yüzmeye başlayacağız. Ertesi gün 14.00’de kadar hiç aralık vermeden burada arkadaşlarımız her biri girdimi suya 1 saat yüzmek suretiyle ertesi gün 14.00’de kadar devam edecek. Yani bunun anlamı, 24 saat yüzen şehir. Yüzebilirken yüz, 7’den 70’e yüzmeye davet ediyoruz herkesi. Sporun her dalı çok önemlidir, ama yüzmeyle ilgili artık bu şehri şaha kaldırmak üzere böyle bir projeyi uyguluyoruz” dedi.

"Bu ülkenin ayakta durması için sağlam insanlara ihtiyaç var"

Gelecek nesillere spor konusunda tavsiyeler veren Dişli, "Gelecek nesillere en büyük tavsiye olarak mutlaka sporun bir dalıyla çok iyi ilgilenmeleri gerekiyor. Bu yüzücülük olursa Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’ın 3 tane tavsiyesinden biri de yerine gelmiş olur. Gençlere yüzücülüğü şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu ülkenin ayakta durması için sağlam insanlara ihtiyaç var, sağlam insanlar spor yaparak ancak sağlam vücut sahibi olur, onun için spor” diye konuştu.

Emre: "Süleyman Dişli’ye teşekkür ederiz"

Etkinliğe katılarak havuzda yüzen Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Güvenç ise, “24 saat yüzen şehir etkinliğimiz bugün saat 14.00’den cumartesi günü 14.00’e kadar olacak. Bu etkinliği düzenleyen Adapazarı Belediye Başkanımız Süleyman Dişli’ye teşekkür ederiz. Tüm halkımızı bekliyoruz, tamamen ücretsiz bir proje. İstediğimiz kadar yüzebiliyoruz, 24 saat yüzebilir gelen vatandaşlarda” şeklinde konuştu.