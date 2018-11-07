270 yıllık çınar ağacı için duble yol güzergahını değiştirdiler

OSB arasında hayata geçirilen yeni duble yol güzergahında yer alan 270 yıllık çınar ağacı için proje revize edilerek, yol güzergahı değiştirildi.

Sakarya Arifiye ilçesinde bulunan 270 yıllık Çınar Ağacı, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilmesi sonrasında ve koruma altına alındı. Tarihi ağaç, D-100 Karayolu (SATSO) - 1. OSB arasında hayata geçirilen yeni duble yol güzergahının da değişmesine neden oldu. Bölünmüş yoldaki çalışmaları incelemek için bölgeye giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bölünmüş yol güzergahında bulunan asırlık çınar ağacını koruma altına almak için projeyi revize ettiklerini açıkladı.

"Çınar ağacını da koruma altına alarak yol projemizi revize ettik"

İncelemeler sırasında Toçoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut eşlik etti. Projede gelinen nokta hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, “1 kilometrelik uzunluğa sahip güzergahı duble yol haline getirmek için çalışmalarımızı başlatmıştık. OSB ulaşımlarında yoğun olarak kullanılan bir arter. Genişliğini 40 metreye çıkardığımız bölünmüş yolda SATSO-OSB arası gidişleri tamamlamış, kullanıma açmıştık. Şimdi diğer şeritte altyapı çalışmaları devam ediyor. Hemen ardından asfaltını ve diğer tüm gereklilikleri tamamlayarak bölgeye kazandıracağız. Aynı zamanda arterdeki çınar ağacını da koruma altına alarak yol projemizi revize ettik” dedi.

"270 yıllık ağaç koruma altında"

Bölgeye kazandırılan duble yol kadar korunan 270 yıllık çınar ağacının da bir o kadar önemli olduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, “Çevre hassasiyetimiz, yeşile, ağaca dönük sorumluluklarımızın her zaman bilincinde olduk. Bugün de 1. OSB ile SATSO arasında inşa ettiğimiz 1 kilometrelik yeni duble yolda ağaca, yeşile, çevreye, doğaya karşı olan hassasiyetimizi ortaya koyduk. Güzergahta bulunan 270 yıllık çınar ağacına herhangi bir zarara uğramaması için yolun aksını kaydırdık. İnşallah bölgede yer alan çınar ağacı yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edecek. Şehrimiz duble yol ağını genişletiyor, SATSO-1.OSB arasında 40 metre genişliğe sahip yeni bir bölünmüş yol inşa ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde arteri tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.