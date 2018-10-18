29 Ekim bilardo turnuvası Akyazı'da yapılacak

Akyazı Belediyesi Amatör Spor kulüpleri lokalinde ‘29 Ekim bilardo turnuvası' gerçekleşecek.

Akyazı Belediyesi'nin önemli projelerinden olan Amatör Spor Lokali içerisinde bulunan profesyonel bilardo masaları sayesinde bu sene yapılacak olan 29 Ekim Resmi Bilardo turnuvasını Akyazı'da yapılmasını sağlandı. Sakarya'nın bütün profesyonel bilardo sporcularını bir araya getirecek olan turnuva için son başvurular 20 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.

Bilardo lisansı olmayan sporcuların katılımları kabul edilmeyecek. Bilardo lisansı için www.bilardo.gov.tr web sitesinden oyuncuların lisans başvurusu yapmaları gerekiyor. Bilardo turnuvası başlangıç maçları son başvuruların bitmesi ile oyunların katılım sayısına göre Final maçı tarihi 29 Ekim 2018 Pazartesi tarihine denk gelecek şekilde ayarlanacak.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akyazı sporu seven bir ilçe. Spora ve sporcuya her zaman önem veriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bilardo sporunu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Otuzun üzerinde amatör spor kulübünün olduğu ilçemizde gençlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ilçe merkezinde önemli bir konumda olan amatör spor kulüplerini kurduk. Amacımız geleceğimiz olan gençlerimizin bu ve bu gibi yerlerde uğraştıkları spor dallarıyla ilgili fikir edinmeleri, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu sebep ile Akyazı Amatör Spor Kulüpleri Lokalimizde profesyonel bilardo masaları ile halkımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca ortaokul, lise ve yüksekokul öğrencilerimize ücretsiz bilardo dersleri veriyoruz. İlçemizde yapılacak olan Resmi Bilardo turnuvasına tüm Akyazılı vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.