, kaçamayacağını anlayınca ailesi tarafından Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

2 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Düzce Gümüşova’ya bağlı Yeşilyayla Köyünün ormanlık alanında, iddialara göre kesimi yapılan ağaçlardan artan odunları paylaşma konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 45 yaşındaki Olcay B. ateş ederek arkadaşlarını vurdu. Tabancadan çıkan mermilerle olay yerinde işçilerden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Ali Çolak hayatını kaybetti. Yalçın A., Furkan D., ve Erol D. ise yaralandı. Olay sonrasında Olcay B. üç kişiyi öldürmüş, üç kişiyi de yaralayarak Düzce’den firar etmişti. Daha sonra firarinin Sakarya il sınırları içerisinde olabileceği ihtimali üzerine teyakkuza geçen Sakarya ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.

"Kendi ailesi tarafından jandarmaya teslim edildi"

Olay sonrasında firar eden Olcay B.’nin gidebileceği, irtibat kurabileceği tüm kişiler takibe alındı. Ekipler tarafından şahsın olası geçebileceği tüm güzergahlarda önlemler alındı. Devam eden aramalar sırasında Olcay B.’nin kullanmış olduğu otomobil, jandarma ekiplerince Yeşilyurt köy yolunda bulundu. Zanlının Sakarya ilinde olduğunun kesinleşmesinin ardından jandarma ekipleri aracın bulunduğu bölgede aramaları yoğunlaştırdı. Bir yandan da Olcay B.’nin ailesiyle irtibat kuran jandarma ekipleri, şüphelinin kendileriyle irtibata geçmesi halinde teslim edilmesi konusunda söylemde bulundu. Jandarmanın ısrarlı takibi ile tüm kaçış yollarını tutması sonrasında daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli Olcay B., kendi ailesi tarafından Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilip ekiplere teslim edildi.

"Düzce Adliyesine sevk edildi"

3 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faili ile ilgili olarak Düzce ve Sakarya İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığınca Sakarya ili Hendek ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi Olcay B. dün akşam saatlerinde suçta kullanmış olduğu tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edilmişti. Bahsi geçen olayın tam sebebi savcılık sorgusundan sonra ortaya çıkacak.