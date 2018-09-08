3 mahallenin atıksu altyapısı için ihale tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Adapazarı’nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerinde inşa edilecek kanalizasyon altyapısı için gerçekleştirilen ihale tamamlandı. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu’nun komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 14 istekli teklif sundu. İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Sakallıoğlu, “Şehrimizin atıksu altyapısını güçlendirmek için yatırımlarımıza şehir genelinde devam ediyoruz. Kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleriyle çevremize önemli koruma sağlıyoruz. Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerinde hayata geçireceğimiz 16,5 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon projesinin ihalesini yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. İhale komisyonumuz teklifleri değerlendirerek sonuçları en kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.