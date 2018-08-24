3 mahalle’nin içme suyu arıtma tesisinin projesi tamamlandı

Karasu’nun 19 mahallesini kapsayan projenin ilk etabında Kurudere ve Yeşilköy Mahallelerini sağlam içme suyu altyapısıyla buluşturduklarını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizin her bölgesinde, çok uzun yıllar boyunca vatandaşlarımıza en iyi içmesuyu hizmetini verebilmek için projeler üretiyor, bu projeleri bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimiz için de entegre bir içmesuyu altyapısı oluşturuyoruz. Bunun önemli ayaklarından birisini oluşturan ve 19 mahalleyi kapsayan projenin ilk etabını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.

"3,3 milyonluk yatırım"

Projenin ilk etabı kapsamında 3,3 milyonluk bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, “Kurudere ve Yeşilköy Mahallerimiz için toplam 10 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ettik. 600 metreküp hacme sahip depoyu tamamladık. Hattımızı kısa süre önce devreye alarak vatandaşlarımızın musluklarına Şerbetpınarı İçme suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan birinci sınıf içme suyunu ulaştırdık. Bu projemiz Karasu ve Kocaali için hayata geçirdiğimiz entegre içme suyu ağına dahil olacak. Şu anda bölgede 45 milyonluk içme suyu projemiz devam ediyor. Çamdağı Barajı için hazırlıklarımız sürüyor. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında bölgede uzun yıllar içme suyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.