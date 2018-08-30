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30 Ağustos 2018 13:05

30 Ağustos Zafer Bayramı Sakarya’da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Sakarya’da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Sakarya’da kutlandı

30 Ağustos 2018 13:05


30 Ağustos Zafer Bayramı programı, Demokrasi Meydanının tadilatta olması nedeniyle Sakarya Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma başladı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Program sonrasında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu makamında tebrikleri kabul etti. Kurum, kuruluş ve STK temsilcileri bir araya gelen Vali Balkanlıoğlu, daha sonra Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleşen törene katıldı. AKM önünde gerçekleşen programa başta Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, milletvekilleri, gaziler, kurum ve kuruşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Burada okunan şiirler ve konuşmaların ardından kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi.




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