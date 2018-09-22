30 ülkeden 250 sporcunun katıldığı uluslararası dağ bisikleti şampiyonası başladı

Yarışları izlemek için Sakarya'ya gelen ve ilk yarışı başlatan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, “İnşallah bu tür bisiklet yatırımları diğer bölgelerinde, diğer illerinde de yaygınlaşır" dedi.

Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir' temasıyla 22-23 Eylül tarihlerinde 15 Temmuz Camili 1 mahallesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 30 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı yarışları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu izlemek için Sakarya'ya geldi. İlk Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra yarışların yapıldığı alana geldi. Sakarya MTB Cup Elit Bayanlar Yarışı ile başlayan ilk yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu başlattı.

"Allah hayırlı etsin"

İlk yarışı başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra yaptığı açıklama, "Ayçiçeği Bisiklet Vadisini gezdik gördük ve açtık. Allah hayırlı etsin. Gerçekten bisiklet sporumuz adına, bisiklet kültürü adına bisikletin yaygınlaşması adına güzel bir imkan. İnşallah bu tür bisiklet yatırımları diğer bölgelerinde, diğer illerinde de yaygınlaşır. Çünkü hem organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda hemde halkımızın bisikleti daha çok kullanma noktasında bu tür yatırımlar gerçekten önemli. Bisiklet'de sportif anlamda çok güzel bir aktivite. Hayatımızın bir parçası olduğunda gerçekten sportif bir katkı. Hemde uluslararası anlamda da yarışlar anlamında sportif bir organizasyon. Rekabeti arttırmak için sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Bu tür sporcuların yetişeceği yerlerde bu tür vadileri arttırma şansımız olur. Bugün ev sahipliği en güzel şekilde yapacağını organizasyon gösteriyor" dedi.