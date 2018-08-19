30 yıllık içmesuyu şebekesi yenilendi

Taraklı’nın Çamtepe Mahallesi’nde kayıp-kaçak oranlarının yüksek olduğu ve sık sık arıza yaşanan 30 yıllık içmesuyu şebekesi ve mahallenin abone bağlantıları SASKİ tarafından baştan aşağıya yenilendi. Bölgede 3 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa edildi. Mahalleye alternatif içmesuyu kaynağı oluşturmak için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise yeni bir kaynak bulunarak vatandaşların musluklarına el değmemiş yeraltı suyu ulaştırıldı. Bölgedeki maslak yenilendi. Yeni bir depo kazandırılarak mahallenin içmesuyuna önemli bir güvence sağlandı.

Önceki dönemlerde su noktasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Taraklı Çamtepe Mahallesi Muhtarı Osman Kara, “Büyükşehir sınırlarına geçmeden evvel köyümüzde bulunan sondaj kurudu ve sularımız kesildi. Bunun hemen ardından SASKİ ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde köyümüze yeni bir kaynak kazandırıldı. Şebekemiz komple yenilendi. Şu anda suyumuz çok güzel, kaliteli ve mahallemiz için fazlasıyla yeterli. Gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. İçmesuyu sistemimiz çok iyi. SASKİ’nin mahallemize sağladığı hizmetlerinden memnunuz” dedi.