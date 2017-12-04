300 TL için adam öldürdü

Ali T.’nin cinayeti 300 TL için işlediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Sultan Sokak üzerinde 39 yaşındaki Cevdet Acar ile Ali T., isimli şüpheli alacak verecek meselesi yüzünden tartışmış, çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ali T., Acar’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Yaşanan olay sonrası Ali T., olay yerinden kaçmıştı. Olayı inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı eski mahallesi olan İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde olduğu tespit etti. Ali T., yaşanan cinayetten kısa bir süre sonra polis ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonrasında akrabalarının yanında saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, cinayet esnasında olay yerinde olduğu iddia edilen R.A. isimli şahısta Sakarya’da gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.