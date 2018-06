Kaynarca’da esnaflık yapan 33 yaşındaki iki çocuk babası Emre Can adlı şahıs, yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu. 1 hafta önce fenalaşan Can, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Buradan ambulanslar İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Can, dün gece hayatını kaybetti. Hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Emre Can’ın cenazesi Kaynarca Merkez Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.