35 milyonluk projede çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Serdivan’ın içmesuyu altyapısının tamamen yenileneceği projede çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya’yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için altyapı, içmesuyu ve atıksu konusunda yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Serdivan ilçemize 35 milyonluk yatırım yaparak ilçemizin tüm içmesuyu altyapısını yeniliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda hattın 4 kilometrelik kısmı tamamlandı” diye konuştu.

Proje ile ilçedeki içmesuyu kalitesini garanti altına alacaklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “Serdivan’da inşa ettiğimiz 300 kilometrelik içmesuyu hattı ile ilçemizin tüm içmesuyu altyapısını yeniliyoruz. Bildiğiniz gibi 1999 depreminde şehrimizin altyapısı çok ciddi zarar gördü. Proje ile ilçemizin en az 50 yıllık içmesuyu geleceğini garanti altına almış olacağız. Hattın şuana kadar 4 kilometrelik kısmı tamamlandı. Proje dahilinde inşa ettiğimiz 5 bin metreküplük depomuzda ise çalışmalar yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde yaklaşık 13 kilometrelik yağmursuyu hattı da inşa edeceğiz. Bölgenin yağmursuyu altyapısını güçlendireceğiz. Serdivan altyapısına 35 milyonluk yatırım yapıyoruz. İlçemizde eskiyen ve işlevini yitiren tüm içmesuyu hatlarını yenileyerek bölgedeki kayıp kaçak oranını dünya standartlarını indireceğiz. Aynı zamanda içmesuyu kalitesini de güvence altına almış olacağız. Proje ile Serdivan’ı 30 basınç bölgesine ayırdık. İlçede inşa ettiğimiz 300 kilometrelik hattın belli noktalarına 30 adet basınç odası koyacağız. Sapanca Gölü’nden aldığımız suyu arıtarak tam kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Yatırımımızın şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.