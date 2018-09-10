4 ilçede 27 kilometrelik atıksu altyapısı tamam

10 kilometrelik yeni hatların ihalesi ise tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehir genelinde sürdürülen kanalizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve yaptıkları tespitler doğrultusunda Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerinde atıksu altyapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Ekiplerimiz 7 milyonluk ihalemiz doğrultusunda gerçekleştirdikleri kanalizasyon imalatlarının sonuna geldiler. 27 kilometrelik atıksu altyapısını tamamladık. İnşa edeceğimiz yeni kanalizasyon hatları için ise ihalemizi gerçekleştirdik. Yine 4 ilçemizin muhtelif bölgelerinde 10 kilometre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa edeceğiz. Çevresiyle birlikte gelişen bir Sakarya için atıksuya yönelik yatırımları hayata geçirmeyi, kanalizasyon hatları, atıksu arıtma tesisleri inşa etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.