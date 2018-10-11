“4. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi” SAÜ'de başladı

Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi” başladı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak kongrenin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tuncay Kardaş, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Ortadoğu konusunda önde gelen bilim insanlarını bir araya getiren kongrede, Ortadoğu siyasetindeki önemli gelişmeler üç gün boyunca 27 ayrı panelde ele alınacak. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan kongrenin açılış konuşmasında, Ortadoğu ile ilgili şifreleri çözmüş uzmanlara ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Ortadoğu'nun siyasal ve toplumsal gerilimi yüksek bir coğrafya olduğuna vurgu yapan Rektör Savaşan, “Bizim Ortadoğu ülkelerinin başka coğrafyaya benzemediği son olaylarda bile görülüyor. Bu olaylar bile gerilimin yüksek olduğunu gösteriyor. Ortadoğu Enstitüsü çok sayıda genç akademisyen ile hedefleri tamamlamaya aday bir enstitü olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yapılacak çalışmaların bu söylediğim doğrultuda sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

Kongrenin açılışında konuşan Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tuncay Kardaş da akademisyenler olarak Ortadoğu'nun siyasal ve toplumsal sorunlarıyla ilgilenmenin ve sorunların kaynaklarının ne olduğunu göstermeye çalışmanın görevleri arasında olduğunu kaydetti. Ortadoğu'nun eski parlak günlerine döneceği umudunu taşıdıklarını dile getiren Doç. Dr. Tuncay Kardaş, “Günümüzdeki durumu ile eski durumu karşılaştırdığımızda insanın içi gerçekten acıyor. ‘Ne yapmalı' sorusuna cevaben bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bu kongrede bunun izlerini göreceğinize inanıyorum. İnsanların en hayırlısı, onlara faydalı olandır. Umuyorum ki bu kongre hepimize fayda getirecektir ve Ortadoğu'nun daha güzel, daha ileri, daha mutlu bir diyar olması için hepimize sorumluluğumuzu hatırlatacaktır” diye konuştu.

Katar Georgetown Üniversitesi öğretim görevlisi Rory Miller ise konuşmasında Katar'a 2017 yılında uygulanan ambargo konusunu ele aldı. Katar'ın dış politikada önemli adımlar atmasının Ortadoğu'da rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Rory Miller, Katar'ın bu süreçte Türkiye ile olan ilişkilerine önem verdiğini belirterek, “Katar, dünyada nüfus ve yüz ölçümü olarak en küçük ülkelerden biri. Askeri güç olarak ise Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 100'üncü sırada yer alıyor. Katar bu kadar küçük bir devlet olmasına rağmen dış politikada proaktif (koşulları beklemek yerine öncelikli davranmak) bir dış politika uygulayıp, güçlü devletler ile ortaklık yaptı. Küçük bir devletin dış politikada önemli adımlar atması Ortadoğu'da rahatsızlığa yol açtı. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bir ambargo başladı. Katar, ilk psikolojik ve mali şoku atlattıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ile güvenlik ilişkilerini ikiye katladı. Dünya çapında eski ve yeni ortaklıklarla diplomatik ve ticari ilişkilerini genişletti. Yeni ticaret yolları için 35 milyar dolar harcadı. Ambargo, bölgeler arası ticaret, yabancı yatırımcı çekme, seyahat iletişim, lojistik ve finans alanlarında küresel bir merkez olma yolunda atılan adımları sekteye uğrattı” şeklinde konuştu.

Üç gün boyunca sürecek kongrede “Türkiye Dış Politikası ve Ortadoğu” , “Arap Devrimleri Sonrası Ortadoğu”, “Küresel Siyaset”, “ABD'nin Ortadoğu Politikası”, “Arap Devrimleri”, “Türkiye-Ortadoğu İlişkileri”, “Körfez Siyaseti” gibi konularda Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak birçok panel düzenlenecek. Kongrede İbn Haldun Üniversitesi'nden Heba Raouf Ezzat, Hamad bin Halife Üniversitesi'nden Steven Wrigt, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Robert Mason, Katar Üniversitesi'nden Abdullah Baabood ve Tahran Üniversitesi'nden Homeira Moshirzadeh gibi Ortadoğu konusunda uzman davetli konuşmacılar yer alıyor.