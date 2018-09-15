41. Karadeniz oda başkanları toplantısı gerçekleşti

Karadeniz Oda Başkanları Platform Toplantısına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'da düzenlenen Karadeniz Oda Başkanları Platform Toplantısına katıldı. Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (SMMMO) gerçekleşen toplantıya Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Vali İrfan Balkanlıoğlu, Karadeniz Odalar Platformu Başkanı Yücel Akdemir, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Sakarya SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık ve Karadeniz Bölgesi SMMMO başkanları yer aldı. Programın açılış konuşmalarını yapan Karadeniz Odalar Platformu Başkanı Yücel Akdemir, “1 Ağustos 1994'de ilk platform toplantımızı gerçekleştirdik. O günden bugüne tam 24 yıldır toplantılarımıza aralıksız devam ediyoruz” derken; programın ev sahipliğini üstlenen Sakarya SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, Türkiye muhasebeciliğin kendi mesleki iç dinamiklerine göre şekillendiğini belirterek toplantıya iştirak eden tüm oda başkanları ve ekiplerine teşekkürlerini sundu. TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, “Türkiye bir teknolojik değişimin içinde. E-Devlet'e doğru gelişen bir süreç var. Türkiye'nin değişim sürecinde bizde kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Her türlü fedakârlığa hazırız” dedi.

“Ekonominin kaydı”

Başkan Toçoğlu sözlerinde, “Ülkemizin ve işletmelerin gelişimi için çalışan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimiz, sundukları kaliteli hizmet ve sağladıkları güvenle ekonomik hayatımızın en önemli unsurları arasında yer alıyor. İşletmelere ve mükelleflere mali danışmanlık hizmetini en iyi şekilde veriyor, Türkiye'nin her köşesinde ekonominin kaydını tutuyor, kamu gelirlerinin kontrolünün sağlanmasında pay sahibi oluyorlar. Ülkemiz, son yıllarda attığı dev adımlarla karşılaştığımız her türlü saldırıya rağmen gücünü muhafaza ediyor. Bu gelişmeye katkı sunmak hepimizin görevi. Sakarya hamdolsun bu konuda Türkiye'ye örnek birliktelik sergiliyor; STK'larımız, siyasetçilerimiz, iş ve esnaf temsilcilerimiz ile kamu kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Şehrimizde oluşan bu enerjinin bizi güçlü ve farklı kıldığına inanıyoruz. İnanıyoruz ki önümüz daha da aydınlık. Karşımıza çıkarılan tüm engelleri aşacağız. Bu dayanışmanın sonucu şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olacaktır” diye konuştu.