45 dakikada en güzel pastayı yapmak için ter döktüler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Pasta Süsleme Yarışmasında aileler kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışmaya ebeveynleri ile katılan 7-14 yaş arası minikler 45 dakikalık süre içerisinde en güzel pastayı yapmak için ter döktü. 50 pasta ve 120 katılımcı ile gerçekleşen programın sunuculuğunu ise Ferhan Tülmen yaptı.

Ödül töreninde konuşma yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, “5. Geleneksel Pasta Süsleme Yarışmamıza katılım bu yıl da yoğun oldu. Ailelerimiz birbirinden güzel pastaları yapabilmek için yarış halindelerdi. Jürimiz ilk 3 pastayı seçerken gerçekten çok zorlandı. Kazanan yarışmacıları tebrik ediyorum. İnşallah ilçe SGM’lerde de böyle güzel yarışmalar yapacağız. Katılan herkese en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Pasta Süsleme Yarışması’nda dereceye giren isimler ise; 1’incilik ödülü: Şevval Ateş - Elif Akar, 2’ncilik ödülü: Ege Berk Adar - Nezehat Demirci ve 3’üncülük ödülüne ise İlter Kozan - Nesibe Kozan şeklinde oldu.