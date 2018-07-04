45 milyonluk projede çalışmalar devam ediyor

Taraklı ve Geyve’nin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak 45 milyonluk projede devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Ekiplerimiz gerek Taraklı ilçe merkezinde, gerekse yüksek rakımda bulunan mahallelerde içmesuyu hattı inşa etmeye devam ediyorlar. Depo ve terfi merkezlerinde de çalışmalarımız sürüyor. Projemizin 1. etabı tamamlandığında 33 mahalleyi bol ve sağlıklı içmesuyu ile buluşturmuş olacağız” dedi.

Taraklı ve Geyve’nin yüksek kesimlerinde yer alan söz konusu 33 mahallede yaklaşık 6 bin kişilik nüfusun yaşadığını söyleyen Dr. Rüstem Keleş, "Bizler projemizi gelecek nüfus projeksiyonlarını da hesaba katarak planladık. Son derece kaliteli malzemeler kullanarak 100 yıldan daha fazla hizmet verecek sağlam bir altyapı inşa ediyoruz. Projemiz ile Taraklı’ya bağlı Avdan, Esenyurt, Mahdumlar, Alballar, Kemaller, Uğurlu, İçdedeler, Dışdedeler, Tuzla, Aksu, Harkköy, Hacıyakuplar Mahalleleri ile Geyve’ye bağlı Doğancıl, Poydalar, Sabırlar, Çayköy, Südalan, Ilıcaköy, Aydınlar, Çamlık, Şehren, Demirler, Çine, Günhoşlar, Akdoğan, Karacaören, Çukurköy, Yaylak, Taşoluk, Hisarlık, Halidiye, Sekiharman ve Hacıosmanlar Mahallelerimize dünya standartlarında temiz, sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştıracağız" diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, "Projemiz kapsamında 168 kilometrelik içmesuyu hattı, çeşitli kapasitelerde 8 adet depo ve 3 adet terfi merkezi yer alıyor. 168 kilometrelik hattımızın 60 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Avdan bölgesinde yer alan 600 metreküplük depomuz ile Esenyurt bölgesinde yer alan 50 metreküplük depolarımızın betonarme imalatları tamamlandı. Kısa süre içerisinde mekanik ekipmanların montajına başlanacak. Esenyurt’ta yer alan 300 ve Avdan’da yer alan 200 metreküplük depolarda ise betonarme imalatlar sürüyor. 3 adet terfi merkezimizin inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hattın tamamlanmasının ardından 900 metre rakımda bulunan vatandaşlarımızın musluklarına dahi el değmemiş yer altı sularını ulaştıracağız. Bu projemiz kapsamında inşa edilen hatlar ilerleyen yıllarda Akçay ve Ballıkaya Barajları ile de entegre edilebilecek" şeklinde konuştu.