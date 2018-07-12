5. Olgunlar turnuvası yarı finalistler belli oldu

Olgunlar Turnuvası’nda yarı finalde müsabaka edecek takımlar belli oldu.

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen Sapanca Belediyesi Olgunlar Turnuvasında sona geliniyor. 9 Temmuz Pazartesi günü oynan çeyrek final karşılaşmasında Olgunlar Akademi’yi 8-2 yenen Avukatoğlu Ekmek, Saltanat Balık Ekmek’e penaltı atışları sonrası 9-8 üstünlük sağlayan Şirinspor, Tadım Kuruyemiş’i 5-1 yenen Filoğlu Grup ve Mustafa Mercan İnşaat’ı 2-1 mağlup eden Efsane Güldibi yarı finale yükselen takımlar oldu.

12 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek olan yarı final karşılaşmaları, Avukatoğlu Ekmek ile Şirinspor müsabakası saat 20.30’da, Filoğlu Grup ile Efsane Güldibi karşılaşması ise saat 21.30’da başlayacak. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı turnuvada, müsabakaların dostluk ve kardeşlik içinde devam ettiği bilgisi verdi.