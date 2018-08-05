5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü

Karasu ilçesinde yaşayan Nurdan ve Mehmet Derin çiftinin 5 yaşındaki oğulları Ayas Emin Derin’e 1 yaşındayken 100 binde sadece 5 kişide görülmekte olan Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığı teşhisi konuldu. Yaklaşık 4 yıldır çeşitli hastanelerde gördüğü tedavi ile lösemi hastalığıyla mücadele veriyordu. Edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Birimi’nden 2 gün önce taburcu olan minik çocuk, evinde rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu. Minik Ayas Emin’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Ayas Emin’in cenazesi Karasu ilçesinde bulunan Resuller Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedildi.

“Akut Miyeloid Lösemi hastalığı nedir?”

Akut Miyeloblastik Lösemi, Akut Miyelojenik Lösemi, Akut Granülositik Lösemi, Akut Nonlenfositik Lösemi olarak da adlandırılan Akut Miyeloid Lösemi (AML) kemik iliğinin bir çeşit kanseri olup kan kanseri olarak da bilinir. Kemik iliğindeki öncü hücrelerin DNA dediğimiz genetik materyallerindeki sonradan oluşan bir hasar neticesi ortaya çıkar. Beyaz kan hücrelerimizden olan granülositlerin ve monositlerin blast adı verilen öncü hücrelerinin olgunlaşma süreçleri bozulur. Olgunlaşamayan bu anormal hücreler kemik iliğinde ve kanda birikmeye başlar. Bu hücrelere lösemi hücreleri denir. İleri yaşlarda görülme oranı artmış olan bu lösemi erişkin yaş grubunun en sık görülen lösemisidir ve her 100 bin kişi arasında 5 kişide görülür. Bu hastalıkta akyuvarların (lökositlerin) önemli alt gruplarını oluşturan nötrofil, monosit gibi olgun beyaz kan hücreleri oluşamaz ve vücut infeksiyonlara karşı savunmasız kalır, bağışıklık sistemi bozulur. Ayrıca kemik iliğinde artan lösemi hücreleri nedeniyle eritrosit ve trombosit gibi diğer normal kan hücrelerinin de yapımı bozulur. Böylece ateş, kansızlık, kanamalar gibi lösemilerdeki en sık görülen belirtiler ortaya çıkar.