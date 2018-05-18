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18 Mayıs 2018 23:28

5 yıldızlı otelde 30 bin dolarlık saat çalan zanlı yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin SPA bölümünden 30 bin dolarlık saat çalan şahıs, İstanbul’da yakalandı.

5 yıldızlı otelde 30 bin dolarlık saat çalan zanlı yakalandı

18 Mayıs 2018 23:28


Olay, Nisan ayının sonunda Sapanca Gölü kenarında bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin SPA bölümünü kullanan S.S. isimli bir kişi soyunma odasında bıraktığı 30 bin dolarlık saati ve yaklaşık 2 bin 500 lira nakit parasının yerinde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından otele gelen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şahsın eşkalini ve kimliğini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.


Sapanca Cumhuriyet Savcılığının çıkardığı yakalama kararı sonrası E.K. isimli şahıs İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan poliste birçok kaydı olduğu öğrenilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.




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