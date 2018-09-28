50 dönüm alana kurulan bu tesiste sadece kadınlar çalışıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verilen ve sadece kadınların istihdam edildiği ve tamemen yöresel ürünlerin kullanıldığı tesis büyük ilgi görüyor.

Geyve'de kadınların istihdama kazandırılmasını hedefleyen Geyve Belediyesi, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adının verildiği tesiste 17 kadını iş sahibi yaptı. Yaklaşık 50 dönüm alan üzerine kurulan ve şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 450 rakımlı Hırka mevkinde açılan tesiste tamamen yöresel ürünler kullanıldı. İçinde lokanta, kütük evler, çok sayıda kamelya, seyir terası, yürüyüş alanları ve oyun parklarının bulunduğu ve vatandaşların piknik yapabileceği tesiste kadınların istihdamını hedeflediklerini belirten Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, tesisin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

“Belediye tarihinde ilk olan bir tesis”

Tesisin kendileri için bir ilk olduğunu söyleyen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Muhammet Safitürk şehit kaymakamımızın adını verdik tesise. Geyve Belediyesinin belediye tarihinde ilk defa olan bir sosyal tesisteyiz. Meclis kararımızla şehit kaymakamımızın ismini buraya vererek faaliyetlerimize başladık. 6 ay kadar oldu burada faaliyete başlayalı. 50 bin metre kare içerisinde bin metrekare kapalı alanın bulunduğu Geyve merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan 450 metre rakımda belediyemizin işlettiği bir sosyal tesis. Allah nasip etti böyle bir tesise kavuşma imkanı oldu. Burada vatandaşlarımız yaz aylarını en güzel şekilde geçirdiler. Burası belediye sosyal tesisi olduğu için fiyat politikası belediyeye göre işletildi" dedi.

"Bu tesiste sadece kadınlar çalışıyor"

Tesisin önemli bir farkındalığa ev sahipliği yaptığını söyleyen Kaya, "Otopark ve mangallar için ücret alınmayan bir tesistir burası. Biz bu tesiste bir farkındalık yapalım dedik. Bu tesisimizde sadece hanımlar çalışıyor. 17 tane hanım kardeşimiz ile beraber vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Hiç bayan arkadaşımız bir turizm eğitimi almadan doğal olarak burada çalışmaya başladılar. Bu geçen süre zarfında kardeşlerimizde profesyonelleşmeye başladı. Burada yaptığınız kahvaltıların tamamında burada üretilen ürünler kullanılmakta. İlçemize ve şehrimize böyle bir tesis kazandırdığımız için kendimizi mutlu sayıyoruz” dedi.

“Tesise ilgi çok fazla”

Tesiste çalışan kadınlardan Afet Güler ise yaptığı açıklamada, “Burası Geyve Belediyesine ait bir sosyal tesis. Burada sadece bayanlar çalışıyor. Bayanlara istihdam sağlamak için yapılmış olan bir proje bu. 17 tane kadın çalışıyor burada. Çok güzel hizmetler veriyor. Kalabalık bir yaz geçirdik. Çoğun ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz vardı. Burada sunulan ürünler hepsi doğal. Gün geçtikçe daha güzelleşeceğine inanıyoruz. Burada bayanlar çalışmaktan çok memnun. Türkiye'de tek olması sebebiyle ilgi çok fazla” diye konuştu.