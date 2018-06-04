50 milyonluk yatırımı Başbakan Yıldırım hizmete açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karadeniz’i korumaya yönelik önemli projelerden birisi olarak 50 milyonluk yatırımla inşa edilen Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ve 121 kilometrelik kanalizasyon hattı, Ankara ATO Cogresium’da düzenlenecek ‘Sıfır Atık Temalı Çevre Projeleri Açılış Töreni’ kapsamında açıldı. SASKİ tarafından şehre kazandırılan ve Karadeniz’e önemli bir koruma daha getirecek olan yatırımın açılışı, canlı yayın bağlantısı ile Sakarya’ya bağlanan Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla gerçekleştirildi.

Törene; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavıcısı Lütfi Dursun, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, ve AK Parti Sakarya milletvekili adayları katılım gösterdi. Canlı yayın bağlantısıyla Sakarya’ya bağlanan Başbakan Yıldırım açılışı gerçekleşen tesisin hayırlı olmasını temenni ederek, açılıştaki katılımcılara selamlarını iletti. Daha sonrasında Vali Balkanlıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın canlı yayın üzerinden verdiği talimatın ardından katılımcılarla birlikte kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan, düzenlenen tören ile Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon hattının yanı sıra toplam bedeli yaklaşık 2 buçuk milyar lira olan 101 adet çevre yatırımının açılışı da yapıldı. Mardin Kızıltepe, Samsun Yakakent, Van Erciş ve Kahramanmaraş’a da canlı yayın bağlantıları gerçekleştirildi.