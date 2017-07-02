55. Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri nefes kesti

Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.

Akyazı Belediyesi tarafından Akbalık Güreş Sahasında yapılan müsabakalarda 81 ilden katılan 928 güreşçi, 14 kategoride birbirine üstünlük kurmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen final müsabakasında Mehmet Yeşil’i yenen Hamza Köseoğlu, başpehlivanlık unvanını elde etti. 55. Akyazı Akbalık Yağlı güreşlerine Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 25. Dönem Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, Akyazı Garnizon Komutanı Çağatay Ergü, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, tanınmış iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreş müsabakaları sonunda Akyazı Belediye Başkanı Akcan başkanlığındaki 55. Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri düzenleme komitesi, yapılan ihalede 2014, 2015 ve 2016 ve 2017 yılında düzenlenen güreşlerde Akbalık Ağası seçilen İdris Caymaz ağalıktan çekilerek, Mehmet Öztürk gelecek sene için ağa seçildi. 55. Akbalık Güreşlerinde Türkiye’de ilk kez başpehlivanlar için elektronik sistemde kura çekildi.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.