6 dakikada motosikleti çalan 2 hırsız kaza yapınca yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evin önündeki motosikleti kilidini kırarak çalan iki hırsız, çaldıkları motosikletle Kocaeli'nde kaza yapınca yakayı ele verdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda, K.Y'ye ait evin önündeki motosiklet, iki kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden K.Y., evin girişindeki güvenlik kameralarını incelediğinde motosikletinin çalındığını gördü. Motosiklet sahibi'nin ihbarı üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis, iki hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Çaldıkları motosikletle kaza yapınca yakalandılar

Çaldıkları motosikletle Kocaeli'ye giden iki hırsız, motosikletle ticari taksiye çarptı. Kazada araçta 25 bin liralık zarar oluştu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıkınca iki hırsız gözaltına alınarak Akyazı'ya getirildi. Hasar gören motosiklette sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızların motosikleti çalma anları ise evin girişindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde hırsızlardan biri ayağıyla motorun direksiyon kilidini kırıyor. Dikkat çekmemek için evin köşesinde bir süre çevreyi gözetleyen iki hırsızın, 6 dakika içinde motosikleti alarak hızla kaçmaları görüntülere yansıyor.