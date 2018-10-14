630 öğrenci SGM'lere misafir oldu

Adapazarı, Akyazı ve Geyve SGM farklı ilkokullardan 630 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde unutamayacakları bir gün geçiren öğrenciler Akıl Oyunları, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerinde eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadılar.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Adapazarı, Akyazı ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezlerimizde çeşitli okullardan gelen öğrencilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Adapazarı SGM'de Osman Bey ve Türk-İş İlköğretim Okulundan 450, Akyazı SGM'de Taşyatak ve Karaçalılık İlköğretim Okullarından 90, Geyve SGM'de ise Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndan 90 öğrenciyi misafir ettik. Toplamda 630 öğrenci Akıl Oyunları, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerimizde yeni yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi SGM kapıları tüm öğrencilere sonunda kadar açık. Öğrencilerimizi merkezlerimizde misafir etmeye devam edeceğiz” dedi.