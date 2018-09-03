65 metrelik yeni köprü gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye’nin Karaaptiler ve Türkçaybaşı mahallelerini birbirine bağlayacak yeni köprüde çalışmalar devam ediyor. 65 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğe sahip olacak köprünün kirişlerinin montajlanmasının ardından üst tabliyesinin yapımı tamamlandı. Köprüye yerleştirilecek olan plakaların ardından kaldırım ve korkuluk yapımı çalışmaları gerçekleştirilecek. Köprülerle ulaşımlara kolaylık getirdiklerini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, “Arifiye’de Karaatipler ve Türkçaybaşı mahallelerimizi birbirine bağlayacak köprümüzde çalışmalarımız devam ediyor. Köprü kirişlerini ve üst tabliyasını bitirdiğimiz köprünün kaldırım ve korkuluk çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah köprümüzün tamamlanmasıyla birlikte geçişler daha konforlu ve rahat bir şekilde sağlanacak. Hayırlı olsun” dedi.