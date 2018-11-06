670 yıllık camide define aradılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan 670 yıllık camide kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçak kazı yapıldı. Büyükesence Mahalle Muhtarı İlhan Uslu caminin yetkililerce restore edilmesi gerektiğini belirtti.

Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi sınırları içinde bulunan 1325 yılında Orhangazi döneminde yapılan Cumaaltı Cami definecilerin hedefi oldu. İbadete kapalı olan caminin altında define arayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler dikkat çekmemek için caminin yanında bulunan su kuyusunu kullandılar. Kulübeden camiye tünel kazarak ilerleyen defineciler altın aradılar. Bir yılda 4 - 5 defa kazı yapıldığını belirten Büyükesence Mahalle Muhtarı İlhan Uslu durumu yetkilileri bildirdiklerini ve caminin restore edilmesini istedi.

“Bir şey bulduklarını zannetmiyorum”

Büyükesence Mahalle Muhtarı İlhan Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumaaltı mevkii diye biliniyor burası. 3 mahalleye ait bir mezarlık Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey Mahallelerine ait. Takriben 1 yıl önce üniversiteden geldiler ve yaptıkları araştırmada ise mezarlık içerisindeki caminin 670 yıllık olduğunu söylediler. Çok eski tarihi bir cami. Caminin yanında eski bir kuyu var. Oradan kazı yaparak aşağıdan caminin altına girmişler. Defalarca kazdılar buraları. Bize haber geliyor bizde bu durumu jandarma ekiplerine haber veriyoruz. Buraya gelerek kazı yapanların bir şey bulduklarını da zannetmiyorum, boşuna uğraşıyorlar. Gece geç saatlerde geldikleri için yakalayamıyor ve kimliklerini tespit edemiyoruz bu kazıları yapanları. O kazıları gördüğümde bir şey dikkatimi çekti; kimisini mezar gibi açıyorlar, ama bir tanesi kuyu şeklinde açılmış yuvarlak ve çapı da çok dardı, takriben 2-3 metre aşağıya inmiş, yani burada ne kürek çalışır ne bel çalışır nasıl yapıyorlar ve içerisindeki toprağı alıyorlar bilemiyorum. Ama bir şey bulduklarını zannetmiyorum, 1 sene içerisinde 4-5 defa kazı yapıldı. Hatta 3-4 gün önce Hasanbey ve Küçükesence Mahallemizin ölülerinin defin edildiği yerlerde de kazı yapıldığını duydum” dedi.