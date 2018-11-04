7 asırlık ardıç ağacı projelendiriliyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan yedi asırlık ardıç ağacı, turizm potansiyelini canlandırmak ve geliştirmek amacıyla proje kapsamına alındı.

Geçtiğimiz yıllarda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden gelen akademisyenler, ağacı inceleme fırsatı buldu ve yaptıkları araştırmaya göre ardıç ağacının 750 yıllık bir ağaç olduğunu tespit etti. Ardıç ağacının Karasu turizmi için önemli bir potansiyel olduğunu söyleyen Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise, 7 asırlık ağacın yeni bir proje kapsamında tanıtıp, korunacağını söyledi.

Yakın bir zamana kadar ağacın bilinmediğini ifade eden İspiroğlu, "Belediyemiz tarafından hazırlanan projede, tamamı ile üç bin dönümlük tarihi mezarlığın içinde yer alan mezar taşlarını tercüme ederek, bir araya toplamak istiyoruz. Bu taşların tercümeleri de yanlarında yazacak. Burada keşfettiğimiz yaklaşık 750 yıllık ağlayan ardıç ağacının çevresinde yaklaşık iki dönüm alanı turizme kazandırıp, yerli ve yabancı ziyaretçilere açacağız" dedi.

Bölgede kazı yapılan her yerden mezar taşlarının çıktığını belirten Başkan İspiroğlu, "Mezarlığın etrafında gezerken çam ağaçlarının ortasındaki ardıç ağacı dikkatimizi çekti. Ağacın gövdesinde akmalar vardı. Bilindiği gibi Ardıç ağacı bazı dinlerde kutsal sayılıyor. Ağacın kutsal olması ve mezarlıkta yetişmesi bize ilginç geldi. Dikkatimizi çekti ve gözlemler yaptık, çevresini gezdik. Burada hicri 1122 ve devamı yıllar tarihli mezar taşları bulduk. Burası özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek bir yer. Bizler de turistlerin gelmeleri için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın projesine en kısa zamanda başlayacağız" diye konuştu.